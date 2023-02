Alternatieve Rock met Lemmon bij Rockcafé Taste.

GROENLO – Vier maart is er weer een lekkere liveband in Taste. Lemon uit Amsterdam zal het podium bestijgen met heerlijke alternatieve Rock.

“Lemon could quite be one of the best kept hidden gems of The Netherlands”, schreef muziekblog It’s All Indie na het verschijnen van de eerste single waarop de band samenwerkt met zangeres Cath Coffey van de legendarische Stereo MC’s uit Londen. Mei vorig jaar verscheen een tweede single uit die samenwerking. Over de single die Lemon januari dit jaar uitbracht schreef IndieTop39: “Awesome. A joy to listen to from the first piano chord to the last guitar riff.”

Hun Groovende Alternative Rock met invloeden van bands als Primal Scream, Stone Roses, The Kooks, Talking Heads en The Charlatans, liet het publiek al op vele podia en festivals laaiend enthousiast achter. Op de site Gigstarter.nl worden hun shows consequent gewaardeerd met vrijwel alleen maar 5-sterren reviews. “Like fireworks on stage”, schreef de programmeur van een optreden dat de band in Duitsland gaf. Muziekblog MangoWave schreef: “They really belong on big open air stages”.

Lemon zijn: Mark Bongers – bas, zang, Thomas Gense – toetsen, gitaar, zang, Paul Hesen – drums, zang, Ralf Hesen – gitaar, zang

kaarten op www.rockcafetaste.nl op de pagina Taste live.

(online https://rockcafetaste.stager. nl/web/tickets)

Aanvang 22:00 uur

Open 20:00 uur

