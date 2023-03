TVO DS1 – HV Grol DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol na 2 weken geen handbal, een wedstrijd in Bentelo tegen de nog ongeslagen koploper TVO.

Een lastige opgave op papier, en dat bleek ook wel de eerste helft van de wedstrijd. Aanvallend was HV Grol niet in haar doen, het spel te doorzichtig, waar TVO van profiteerde via razendsnelle tegenaanvallen. Ook in de dekking moesten alle zeilen bij worden gezet. TVO speelde zich naar een 8-0 voorsprong en pas na 12 minuten spelen wist HV Grol het eerste doelpunt te scoren. Het verdere verloop van de eerste helft had HV Grol het erg lastig. De rust gingen ze in met een 17-6 voorsprong voor TVO.

In de rust werd doorgenomen dat er meer inzet en overtuiging moest komen, ook werd de aanval veranderd door met 2 cirkelspeelsters te gaan spelen. Verdedigend harder aanpakken en alerter zijn was de opdracht. Dit pakte goed uit, aanvallend was het spel beter, er werden kansen gecreëerd en daaruit gescoord. In de dekking stond het ook beter en Kim hield met goede reddingen het team op de been.

De score in de tweede helft ging hierdoor gelijk op en het was weer een wedstrijd, al was de opgelopen achterstand niet meer in te halen. Bij een stand van 30-17 floten de beide scheidsrechters voor het einde. Een eerste helft die niet goed was, maar in de tweede helft werd een beter spel laten zien. Het resultaat was een dik verdiende overwinning voor de koploper.

Volgende week zaterdag wacht weer een lastige uitwedstrijd in Hengevelde tegen WHC, door vanaf het begin bij de les te zijn en met overtuiging te spelen zijn er zeker kansen voor een goed resultaat.

