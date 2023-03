Nederlands merk Steureg introduceert stijlvolle oplossing voor thuis en onderweg

GROENLO – Opbergen van je alledaagse spullen zonder in te boeten aan een stijlvol interieur of een elegante look? Steureg, een Nederlands merk uit de Achterhoek, brengt design en gemak samen in een zorgvuldig samengestelde collectie, van interieurtassen tot accessoires voor onderweg. Alle producten zijn speciaal ontworpen zodat je belangrijke spullen altijd bij de hand, maar toch mooi opgeborgen hebt.

Het ontstaan van steureg

Waar laat ik de afstandsbediening, de Ipad of leesbril? Steureg is ontstaan nadat oprichtster Diane Blanken na haar verbouwing op zoek ging naar een praktische, maar ook een stijlvolle oplossing om rondslingerende spullen zoals een afstandsbediening, boek of bril, in op te kunnen bergen. Ze vond niet wat ze zocht, dus kroop zelf achter de tekentafel. “Als iets niet kan of het is er gewoon nog niet, ga ik bedenken hoe het wel kan. Het daagt me uit om creatief en tegelijkertijd functioneel te denken”, vertelt Diane.

Slimme organizer

De bed- en interieurtas noemt Diane een ‘geschmacksache’. Een praktische oplossing om je bril, tijdschrift en tablet in op te bergen. Je hangt de moderne, kalfslederen tas over de armleuning van de bank, fauteuil of je steekt de flap tussen het matras van je bed. De tas is functioneel als organizer en elegant als pronkstuk. De 3 modellen: Spannum, Jofel en Goochem, hebben elk hun slimme functies, maar zijn altijd voorzien van een snoerenuitgang en handige opbergvakken.

Less wast

Met de restanten van het leer maakt Diane kaarsenhouders om zo weinig mogelijk van dit kostbare product verloren te laten gaan. De ‘Keerze’ bestaat uit vier leren natural crust reepjes, die door holnieten aan elkaar bevestigd zijn. Een blikvanger in huis.

Steureg voor onderweg

Naast de collectie voor thuis biedt steureg ook elegante accessoires voor onderweg. De waterflesdrager ‘Majem’ is ideaal voor tijdens een wandeling, op de fiets of bij een festivalbezoek. De onderkant is van elastiek, zodat elke waterfles past. De verstelbare leren riem hang je over je schouder of draag je crossbody. Zo heb je altijd je handen vrij, zonder een grote tas mee te moeten nemen. Net als bij ‘Hispel’, de ruime telefoontas waar zowel ruimte is voor je mobiel als voor de oplader. “Ruimer dan gebruikelijk, functioneler en eleganter dan andere telefoontasjes”, aldus Diane. In het assortiment vind je ook paspoorthouder ‘Noffel’ en het display etui ‘Hoedel’.

Over Steureg

Diane Blanken is zelf een Grolse en gaf haar bedrijf de naam steureg, wat in het Grols staat voor constant, altijd, voortdurend. Diane: “Zo wordt het leer steureg gebruikt, gaat het steureg mee en heb je er steureg plezier en gemak van. Ook steureg leuk om naar te kijken.” Ieder ontwerp is ontstaan vanuit het idee dat het product simpel, effectief en esthetisch moet zijn, met als resultaat een stijlvol, stoer en duurzaam product. Steureg-producten zijn bedacht, ontworpen en vervaardigd vanuit de Nederlandse Achterhoek en worden door vakmensen ambachtelijk en met de hand gemaakt, waardoor ieder exemplaar uniek is. De collectie is vervaardigd uit kalfsleer en beschikbaar in de kleuren natural crust en matzwart.

Bekijk het complete assortiment op www.steureg.nl.

