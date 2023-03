Staties van de voormalige Waterstaatskerk in de Stadsboerderij

GROENLO – Er is momenteel een expositie te bezichtigen in de Stadsboerderij in Groenlo, genaamd “Staties in de voormalige Waterstaatskerk”. Deze expositie toont veertien olieverfschilderijen van de kruiswegstaties die oorspronkelijk in de Waterstaatskerk hingen.

De Waterstaatskerk werd in 1842 ingewijd, maar raakte al snel in verval en werd gesloopt. De schilderijen zijn bewaard gebleven en zijn ze nu te bezichtigen in de tentoonstellingsruimte van de Stadsboerderij aan de Notenboomstraat in Groenlo tot en met maandag 10 april 2023, Tweede Paasdag.

De Stadsboerderij is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.

