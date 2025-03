12 april staat SUGARIFF in Rockcafé Taste

GROENLO – Het idee voor de band ontstond tijdens de coronapandemie. Zanger/gitarist Lain Barbier, Jusso Whistler, Cyril Whistler en Mauricio Guerra Lopez hadden ineens veel vrije tijd en besloten een album te produceren met materiaal dat door alle vier de bandleden was geschreven. Bij het beluisteren van al hun ideeën werd één ding meteen duidelijk: hoewel heel verschillend, klonken de nummers samen verrassend goed. Toch een soort supergroep.

De band nam de tijd om de nummers vorm te geven, en binnen dat proces ontstond een heel natuurlijk bandgeluid. Het professioneel opgenomen album klinkt dan ook bijzonder goed en straalt de kracht en het gevoel uit waarmee deze mannen ook op het podium staan. Energie en emotie staan dan ook hoog in het vaandel. Eind 2023 werd het album Is That Tear Really Mine? uitgebracht. Het is te beluisteren via alle streamingdiensten. Begin 2024 verscheen ook een cd-versie én een vinyl-lp. Inmiddels staan er al flink wat videoclips online en is de band veelvuldig live te zien.

Met Lain Barbier op zang en gitaar – die we natuurlijk ook nog kennen van The Voice – en bekend van o.a. The Speedtwins, Turbo, Diesel, No Exqze, Smalltown Nobodies en More than Blues. Op gitaar en backing vocals niemand minder dan Cyril Whistler, bekend van WCW (Whistler-Courbois-Whistler), Bert Heerink, Hans Dulfer, Sue Chaloner, Robby Valentine en Tears of the Wolf. Dan is er nog Jusso Whistler op drums en backing vocals, die je kunt kennen van WCW, Tony Levin (Peter Gabriel), Victor Bailey (Madonna), Dana Fuchs, Stevie Cochran, Hans Dulfer en Sue Chaloner.

Tot slot op bas: Mauricio Guerra Lopez, die eerder speelde met CAZ (Dilana Smith), Penelope en More than Blues.

Dat belooft wat te worden in Taste: fantastische muzikanten met een heerlijk repertoire. Ze trappen af om 21.30 uur precies. Kaarten zijn verkrijgbaar via:

👉 https://rockcafetaste.stager.co/shop/default

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.