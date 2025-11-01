Rob Beerten kampioen IJsselCup 2025
DEVENTER / GROENLO – In bijzonder slechte omstandigheden is Rob Beerten uitgeroepen tot kampioen van de IJsselCup 2025. De laatste wedstrijd van de competitie vond plaats aan de Rembrandtkade in Deventer en werd geteisterd door aanhoudende regen en harde wind. Ondanks de vertraging van twintig minuten verschenen acht deelnemers aan de start.
De omstandigheden waren zwaar: de wind stond dwars over het water, beten waren moeilijk te zien en de vangsten bleven beperkt. Er werd vooral voorn gevangen, met af en toe een winde of brasem. Regelmatig voeren en veel geduld bleken de sleutel tot succes.
In totaal werd tijdens de laatste wedstrijd 49,18 kilo vis gevangen. Over het hele seizoen kwam het totaal uit op 592,64 kilo. Beerten toonde zich het meest constant en pakte overtuigend de eindzege.
Uitslag 7e wedstrijd
Remko Stöteler – 14.380 gr (1 pnt)
René Molenveld – 8.360 gr (2 pnt)
Henk Geurkink – 6.700 gr (3 pnt)
Eindstand IJsselCup 2025
Rob Beerten – 80.120 gr (11 pnt)
Remko Stöteler – 82.270 gr (12 pnt)
Dicky Dibbets – 74.190 gr (14 pnt)
Volgende activiteiten GHV
📅 Snertwedstrijd: 9 november
📅 Oliebollenwedstrijd: 14 december
📅 Prijsuitreiking & bingo: zaterdag 15 november
Wist je dat de IJsselCup elk jaar wordt gevist op verschillende locaties langs de IJssel en bekendstaat om zijn sportieve maar uitdagende karakter?
