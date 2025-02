22 februari KUDO® en 23 februari old school rock met R.A.T.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Bonnie and the Thing Called Love. Deze band brengt een eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres en gitariste Bonnie Raitt. Haar muziek is een geraffineerde mix van country, blues, rock, alternative en pop, altijd met een eigen sound. Bonnie speelt veel songs van anderen, maar geeft er een unieke twist aan. B&TTCL weet de sfeer van Bonnie Raitt perfect neer te zetten, zonder haar geluid slaafs te kopiëren. Een avond om te genieten van pakkende nummers – en misschien zelfs een beetje te dansen!

Zaterdag 22 februari: Kom Uit De Oefenruimte (KUDO®)

🎸 Aanvang: 21:00 uur | Drie bands | Entree: Gratis!

Side Effect

Ben jij gek op 90’s rock met hier en daar een uitstapje naar een ander genre? Dan zit je met Side Effect helemaal goed! Zes enthousiaste muzikanten maken er samen een feestje van op het podium. Verwacht een avond vol gitaarsolo’s en rock & roll-meezingers met muziek van Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, The Scene, De Dijk, CCR en nog veel meer!

Looking for Nelson

De Arnhemse band Looking for Nelson brengt een warm en dynamisch geluid met soulvolle zang. Met een voorliefde voor roots, country en rock varieert hun muziek van subtiele ballads tot strakke rocksongs. Na eerdere optredens in wisselende samenstellingen spelen deze muzikanten nu wekelijks samen. Tijdens KUDO® zal Looking for Nelson voor het eerst in deze nieuwe bezetting optreden.

Zondag 23 februari: R.A.T.

🎸 Aanvang: 16:00 uur | 🎟️ Kaarten via: rockcafetaste.stager.co/shop/default

De Nederlandse band R.A.T. laat je dansen op hun catchy deuntjes en meeslepende teksten. Met een unieke mix van rock, alternative en pop weten ze het publiek telkens weer te veroveren. Hun energieke liveoptredens en aanstekelijke songs blijven in je hoofd hangen.

Dit powertrio – gitaar, bas en drums – brengt rock ’n roll terug naar de essentie. Ralf Böggering laat de riffs knallen, Axel Grunnekemeijer legt een stuwend basfundament en Thijs Rensink slaat de drums én neemt de zang voor zijn rekening. Zijn kenmerkende schrapende falset zit tussen Ronnie James Dio en Brian Johnson in en geeft de band een uniek geluid.

R.A.T. speelde eerder 12 shows als supportact van Miss Montreal en was te zien op festivals als Manana Manana, Over de Top, De Zwarte Cross, Stortemelk Vlieland en vele andere rockpodia.

