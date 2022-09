AC/DC en Rolling Stones Tribute in City Lido

GROENLO – Op zaterdag 1 oktober is er in City Lido een Tribute avond van twee waanzinnig populaire acts: AC/DC en de Rolling Stones vertolkt door de twee beste Tribute bands van elk. AC/DC en The Stones zijn.

IC/TC is een Belgische tribute to de legendarische rock band AC/DC. De band heeft slecht één doel voor ogen en dat is om de beste tribute to ‘the thunder from down under’ te zijn. Naast de nodige Angus Young en Brian Johnson look-and-sound-alikes streeft de band ernaar om de best mogelijke AC/DC ervaring neer te zetten. IC/TC is een explosieve tribute to AC/DC en speelt met dezelfde passie en honger die de originele band al meer dan 40 jaar drijft.

Exile’ dankt zijn bandnaam aan het absolute meesterwerk van The Rolling Stones, Exile on Main Street. Vanzelfsprekend put ‘Exile’ niet alleen uit de klassiekers van dit geniale album. Verwacht een ware, energieke Rolling Stones Tribute show vol hits en album-tracks, maar wel met dezelfde dynamiek en intensiteit zoals The Stones dat brachten in the 70-ties.

De zaal gaat om 19.30 uur open. Voorverkoop tickets a € 15,00 ex ticketfee bij https://citylido.eventgoose.com. Indien nog verkrijgbaar kosten kaarten aan de zaal € 17,50



