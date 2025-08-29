Achterhoekse Eigenwijze Triatlon keert terug in Groenlo

GROENLO Op zondag 21 september 2025 staat Groenlo opnieuw in het teken van de Achterhoekse Eigenwijze Triatlon. Geen wedstrijd, maar een sportieve dag waar gezelligheid en plezier vooropstaan.

Deelnemers kunnen kiezen uit een kwart- of een achtste triatlon, of een combinatie daarvan. Dat betekent 500 of 1000 meter zwemmen, 20 of 40 kilometer fietsen en 5 of 10 kilometer wandelen. Alles vindt plaats in en rondom Groenlo, met start en finish bij Marveld Recreatie.

Het evenement onderscheidt zich van reguliere triatlons door het ontspannen karakter. “Bij ons draait het niet om toptijden, maar om samen bewegen op je eigen tempo. We houden het op z’n Achterhoeks: gemoedelijk en gezellig,” aldus de organisatie.

Naast sport is er ook aandacht voor de inwendige mens. Deelnemers krijgen onderweg voldoende eten en drinken aangeboden en ontvangen na afloop een goodiebag.

📅 Datum: zondag 21 september 2025, 08.30 – 17.00 uur
📍 Locatie: Marveld Recreatie, Groenlo
🔗 Meer info: Achterhoekse Eigenwijze Triatlon

