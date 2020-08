Akoestische middag bij Taste

GROENLO – Afgelopen zondag is het optreden van Dennis Buitink gecanceld in verband met het regenachtige weer. Dit optreden is verzet naar 20 september 2020.

Op zondag 6 september speelt Felix Kley bij Taste. Felix Kley komt uit Osnabrück en speelt akoestisch nummers zowel op gitaar als piano. Hij speelt nummers van onder andere Guns and Roses, Led Zeppelin, Bon Jovi en vele anderen. Op zijn eigen manier geeft hij oude muziek een nieuwe beleving.

Omdat er maximaal 40 mensen op het terras passen door de 1,5 meter regel, is het noodzakelijk vooraf te reserveren. Dit kan via een appje (06-52646766) of een e-mailtje info@rockcafetaste.nl.

Omdat alle artiesten belangeloos spelen en er geen entree gehanteerd wordt, gaan Roland of Marion voor de bands of artiesten met de pet rond.

Aanvang 15:00 uur en omdat t buiten is, gaat dit optreden alleen door bij droog weer!

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print