‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ – Pretpark Bommelwereld onthult eerste virtuele sneak peek

GROENLO / AMSTERDAM – BommelWereld in Groenlo, het Pretpark dat in 2025 haar deuren opent, deelt tijdens IAAPA Expo Europe in Amsterdam de eerste beelden en bezoekers kunnen virtuele rondleiding krijgen.

Bezoekers van de IAAPA Expo Europe in de RAI hebben op 24 september de unieke kans om een virtuele sneak peek te krijgen van het nieuwe pretpark Bommelwereld. Dit park, dat in 2025 zal openen in Groenlo, is het eerste pretpark ter ere van de geliefde stripheld Olivier B. Bommel, gecreëerd door striptekenaar Marten Toonder.

Tijdens de beurs, de grootste in de attractie-industrie en voor het eerst in zes jaar weer in Amsterdam, presenteert BommelWereld samen met het Nederlandse ontwerpbedrijf Jora Vision een virtuele rondleiding van het park. Deze presentatie zal een virtuele plattegrond onthullen van het park en biedt een gedetailleerd overzicht van de attracties, de indeling en het ontwerp.

Bommelwereld: een eerbetoon aan Olivier B. Bommel

Het nieuwe attractiepark BommelWereld wordt een indoor park van 9.000 m², gesitueerd in en rondom het iconische kasteel Bommelstein. Het park zal meer dan 20 attracties omvatten, en met een hoogte van 23 meter zal het kasteel een opvallend herkenningspunt worden in de regio.

De virtuele tour tijdens de IAAPA Expo Europe geeft bezoekers een gedetailleerde impressie van het indoor thema, de decoraties en de attracties van kasteel Bommelstein. Deze sneak peek biedt een unieke kans om het park te ervaren voordat het zijn deuren opent.

Peter van der Schans, Executive Director en Vice President van IAAPA EMEA, zegt: “We zijn zeer verheugd dat onze bezoekers tijdens de expo de kans krijgen om meer te ontdekken over het nieuwe Nederlandse park. Nederland heeft een van de hoogste dichtheden aan attractieparken en amusementsparken ter wereld. Het is zeldzaam dat een geheel nieuw park vanaf de grond wordt opgebouwd, en we zijn trots dat BommelWereld hun eerste presentatie tijdens onze beurs doet.”

Sjors van Roosmalen, Creative Director bij Jora Vision, vult aan: “Het is bijzonder dat we een nieuw pretpark vanaf de tekentafel hebben mogen ontwerpen. Deze exclusieve preview is de perfecte kans om Bommelwereld te ervaren voordat iemand anders dat doet.”

Aanmelden voor de IAAPA Expo Europe 2024

De IAAPA Expo Europe 2024, met een beursvloer van 18.500 vierkante meter, is de grootste editie ooit. Meer dan 680 exposanten uit heel Europa zijn aanwezig, en bezoekers kunnen de meest gerenommeerde fabrikanten en leveranciers uit de attractie-industrie ontmoeten en hun producten en diensten ontdekken.