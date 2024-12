Back to Christmas in the 80’s: Beleef Kerst Met Ballen met ENORM in De Mattelier! 🎄✨

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Het is bijna zover: een kerstshow waarin de nostalgie van de jaren 80 en de magie van kerst samenkomen! De legendarische Kerst Met Ballen-shows van ENORM zijn in Twente al volledig uitverkocht, maar gelukkig is er nog een laatste kans om dit unieke spektakel mee te maken. Op 22 december strijkt de band neer in De Mattelier voor een middag die je gegarandeerd in de feeststemming brengt!

Een knallend feest vol nostalgie en kerstmagie

Maak je klaar voor een middag vol gezelligheid en muziek, want dit wordt een groot feest om niet te missen! Met de iconische hits van Frankie Goes to Hollywood, Depeche Mode en de Pet Shop Boys zit de sfeer er meteen goed in. Daarnaast zorgen verrassende kerstklassiekers en de bekende ENORM-nummers zoals Op Hoes An Veur Kesmis en Wat Doow Dit Joar Met Kesmis voor een unieke mix van meezingers en feestelijke momenten. Dit wordt een kerstviering waarin samen zingen, dansen en genieten centraal staan – een middag die je niet snel zult vergeten!

Gastartiesten en verrassingen

De band maakt er samen met gastartiesten een onvergetelijke middag van, gevuld met muzikale hoogtepunten en meezingmomenten. Laat je verrassen door de unieke sfeer van deze kerstshow, waarin nostalgie en vernieuwing perfect samenkomen.

Praktische informatie

Datum: Zondag 22 december 2024

Zondag 22 december 2024 Aanvang: 15:30 uur

Mis het niet en ga met ons terug naar de kerst van de jaren 80! Dit wordt een middag vol warmte, plezier en natuurlijk muziek die je gegarandeerd laat stralen. 🌟

🎶 Kerst Met Ballen: een show vol sfeer, ballen en de beste muziek. Tot dan in De Mattelier!

