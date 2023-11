Borhave DS1-HV Grol DS1

GROENLO – Zondag stond de uitwedstrijd tegen Borhave op het programma van DS1 van handbalvereniging Grol. De wedstrijd begon wat later doordat de wedstrijd ervoor was uitgelopen. En dat deed de gasten uit Groenlo geen goed. Ze kwamen wat traag uit de startblokken en keken de gehele eerste helft tegen een achterstand aan. Het fysiek harde spel van de thuisploeg maakte dat ze moeizaam tot scoren kwamen. De keepster van HV Grol kwam gelukkig steeds beter in haar spel en stopte steeds meer ballen, waaronder meerdere penalty’s. Bij de rust was de stand dan ook gelijk getrokken tot 9-9.

Na de rust schakelden de dames uit Groenlo een tandje bij en maakten met snel spel makkelijke doelpunten. Helaas scoorde de thuisploeg tot een stand van 13-13 ook snel. Daarna namen de dames van HV Grol het heft in handen en liepen uit met 3 doelpunten. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen, mede door ijzersterk verdedigen en keepen. De eindstand van 16-19 was dan ook volkomen terecht in het voordeel van de gasten uit Groenlo. Mooie, hard bevochten tweede zege op rij!

Volgend weekend speelt DS1 op zaterdagavond thuis in Den Elshof, tegen WHC DS2 uit Hengevelde.