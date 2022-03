Brabantse comedian Gerrie Smits meet debuutprogramma in de Mattelier.

GROENLO – Comedian Gerrie Smits is een Brabander in hart en stembanden. Al vele jaren is hij door het hele land te zien op de diverse comedypodia. Een verhalenverteller en filosoof die binnen no time de gunfactor van de zaal te pakken heeft. Op zaterdag 12 maart zal de cabaretier op het Grolse podium in de Mattelier zijn debuutprogramma vertonen.

Zijn voorstelling “De Groene Steen” gaat over de belangrijke, maar ook onbenullige zaken van het leven. Van de bevalling van zijn dochter tot zijn ervaringen als kermisexploitant. Van kamperen bij de boswachter tot het juk van zijn eigen naam. Gerrie gaat van links naar rechts met een heerlijk Eindhovens accent en als publiek ga je vanzelf met hem mee.

Als comedian geeft Gerrie je het gevoel dat je ontspannen achterover kunt leunen maar ook op het puntje van je stoel wilt zitten. Leon van der Zanden leerde hem zijn comedy talent ten volste te gebruiken. Met een enorme dosis valse bescheidenheid geeft hij je een hilarisch maar ook spannend inkijkje in zijn leven; zijn jeugd, zijn liefde, zijn dochter en andere herkenbare thema’s. Hierbij balanceert hij zorgvuldig tussen kwetsbaarheid en hilariteit.

Tickets voor deze voorstelling zijn te bestellen via de website van de Mattelier of te koop aan de kassa. Er is daarnaast de mogelijkheid om een arrangement met een hapje en een drankje te reserveren.

Meer informatie: www.demattelier.nl

