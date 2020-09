Brandwondencollecte 4-10 oktober 2020

GROENLO – In verband met de Coronamaatregelen heeft het bestuur van de Brandwondencollecte Groenlo (Ria Bluemink, Marga Hekelaar en

Mia van der Holst) besloten dit jaar niet huis aan huis te collecteren. In plaats daarvan zullen we onze collectanten vragen flyers te bezorgen.

Op de flyer van de Nederlandse Brandwonden Stichting staat hoe er gedoneerd kan worden, namelijk door de QR-code te scannen en zelf een bedrag in te vullen of door geld over te maken op het rekeningnummer van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Zo hopen we ook dit jaar de Nederlandse Brandwonden Stichting financieel te kunnen steunen en gehoor te geven aan de oproep op de flyer: “Help mee! Doe een gift voor kinderen met brandwonden”.