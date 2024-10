Brothers of Blues en Kerst met Ballen: Twee topbands in de Mattelier!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Brothers of Blues, de enige echte Blues Brothers tribute band, was dé verrassing van het afgelopen seizoen van The Tribute, wat zelfs leidde tot een optreden in de Ziggo Dome. De twaalfkoppige showband staat niet alleen muzikaal zijn mannetje, maar staat ook garant voor een dynamische show met een hoog entertainmentgehalte.

Middelpunt van de band zijn onmiskenbaar Jake (Joost Manders) en Elwood (Herman van Daal). Met onuitputtelijke energie brengen ze elk podium tot leven en krijgen ze elk publiek in beweging. Uiteraard compleet met black suit, Wayfarer-zonnebrillen, Fedoras en fingertattoos, trakteren ze jong en oud op een muzikaal feest waar zelfs de grootste zuurpruim vrolijk van wordt.

Sinds de finale van The Battle of the Bands hebben de musici van Brothers of Blues een drukke agenda. Op zaterdag 12 oktober 2024 geven ze een dubbelconcert met The Fortunate Sons in AFAS Live, Amsterdam. De Mattelier zag hun succes al vroeg aankomen en wist hen tijdig te boeken voor een optreden in Groenlo. Op zaterdag 1 november staan ze in De Mattelier. Er zijn nog kaarten beschikbaar!

Overigens zijn The Fortunate Sons, na het overweldigende succes in een uitverkochte Mattelier in 2024, opnieuw geboekt voor een concert op 25 oktober 2025.

ENORM en Kerst met Ballen

ENORM, een band uit Enschede, is geen onbekende in de regio Twente. Ze treden al meer dan 25 jaar op en hebben in die tijd acht albums en een live-dvd uitgebracht. Hun bekendste hit is ongetwijfeld Op Hoes an Veur Kesmis, die ze schreven rond Serious Request in Enschede in 2012.

Op 8 maart 2024 trad ENORM op in De Mattelier met hun show A Story Night with ENORM. Dit optreden was een groot succes en leidde tot vele verzoeken om een vervolg. De band is tevens de bedenker van de theaterproductie Kerst met Ballen, die al meer dan 15 jaar rond kerst te zien is op verschillende Nederlandse en Duitse podia en theaters.

De M attelier brengt deze unieke productie nu naar Groenlo. Kerst met Ballen is exclusief te zien op zondag 22 december, speciaal voor de Achterhoek. Reserveer snel je ticket, samen met vrienden, familie, buren of je partner, en geniet van deze unieke (muzikale) kerstbelevenis. De beschikbaarheid is beperkt, dus wacht niet te lang!

