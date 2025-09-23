Brouwersnös lanceert nieuw bier: GAIT, Tarwe Dubbel Bok

GROENLO – Brouwerij Brouwersnös in Groenlo heeft een nieuw speciaalbier geïntroduceerd: GAIT, een tarwe dubbelbok met 8,2% alcohol. Het bier is gebrouwen met meer dan 50% tarwemout en onderscheidt zich door een volle smaak met tonen van karamel, toffee en een vleugje specerijen.

Volgens directeur Rob Porskamp is GAIT “een bijzondere bok, gebrouwen met zorg en passie, die kan wedijveren met de beste bieren ter wereld.” De naam verwijst naar Gait, Achterhoeks voor Gerrit.

Het nieuwe bier wordt verkrijgbaar in cafés, restaurants en speciaalzaken in de regio. Ook in het proeflokaal van Brouwersnös kunnen bezoekers het bier proeven en meer leren over het brouwproces.

📅 Vanaf september 2025

📍 Brouwersnös, Groenlo

🔗 www.brouwersnos.nl

