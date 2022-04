Brouwhuys LIVE:  viert de lente met The Ragtime Rumours  

GROENLO – De band stond al eerder voor de bierketels van Brouwhuys de Lange Gang en maakte een zodanige enorme uitgelaten en blije indruk bij de aanwezige muziekliefhebbers dat dit vrolijke gezelschap snel geprogrammeerd diende te worden voor Brouwhuys LIVE; The Ragtime Rumours. Zondag 24 april wordt het weer swingen geblazen met Brouwhuys LIVE. Vrolijkfrisse old-skool swing, doordrenkt van roots/blues en (gypsy-)jazz met een rock’n roll intensiteit gespeeld; kortom ’Rag ’n Roll’’!

27 april Kinder Vrijmarkt De vrijmarkt is van 10:30 tot 16:00 uur en wordt gehouden in het centrum van Groenlo in en rondom de oude Calixtuskerk. Meer informatie Groenlo.nl

In 2018 won de band ‘The Dutch Blues Challenge’ in Nederland en ’The European Blues Challenge’ in Hell, Noorwegen. In 2019 waren zij de eerste band die de ’Popprijs Limburg’ overhandigd kregen. De laatste cd ‘Abandon Ship’ won de ‘Best Blues CD Award 2020’ van de Dutch Blues Foundation. The Ragtime Rumours tourden de afgelopen jaren door heel Europa en speelden in Memphis, USA, waar ze deelnamen aan de ‘International Blues Challenge’. The Ragtime Rumours zijn Tom Janssen (akoestische gitaar, lead-vocals) Niki van der Schuren (Contra bas, zang, dwarsfluit, bariton sax), Thimo Gijezen (elektrische gitaar, accordeon, piano, zang), Sjaak Korsten (drums, kazoo wasbord, zang).

Het optreden begint om 16.00 uur. De entree is gratis voor ‘vrienden van Brouwhuys LIVE’. Een jaarlidmaatschap kost 50 euro, waar dit jaar nog een 4-tal reguliere optredens onder vallen, een muziekmiddag met een buffet, en het Grolse-horeca-breed evenement Vesteval LIVE, de eerste zaterdag van september. Voor overige is de entree 7,50. Wie zich dezelfde middag inschrijft als VRIEND heeft vanaf dat moment reeds vrije entree.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....