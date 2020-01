Buddy X bij Grolse Jazz Club.

GROENLO – De band smaakt altijd naar meer en komt opnieuw naar Groenlo. Aanstaande zondagmiddag 26 januari vanaf 16.00 uur bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang.

Buddy X is ontstaan bij een spontane jam in the Nixx Bluesclub waar de magie van dit trio werd opgemerkt. Vergelijkingen met powertrio’s als John Mayer, Cream, Robben Ford werden gemaakt en aanbiedingen om als band te gaan spelen kwamen binnen.

De naam Buddy X werd officieel en het live-circuit werd aangedaan. De “roots” van Buddy X ligt duidelijk in de blues, maar als stijl gaan ze over het hele spectrum. Je hoort vlagen funk, rock, jazz en soul waarbij de herkenbare “Buddy X sound” altijd overeind blijft. Eigen werk van Lars Muller (Blue Brew) en Ruud Weber (King of The World), of bijzondere versies van klassiekers komen voorbij, waarbij gezocht word naar de magie van het moment met veel improvisatie. Live druipt het speelplezier eraf en nodigt het uit om deel te nemen aan dit muzikale feest!

Ruud Weber-Zang en Bassist, werd in 2013 verkozen tot “beste Blues Bassist” door de Dutch Blues Foundation. Lars Muller-Gitaar, afgestuurd conservatorium gitarist drong ooit door tot de Stena finale “Beste Gitarist van Nederland”. Rob ter Maat-Drums, opgegroeid tussen de drumstokken in de drumspeciaalzaak van zijn vader, ontwikkelde hij zich tot één van de meest gevraagde drummers in Oost Nederland.