Café Doodgewoon: ‘Behandelwensen en grenzen – wanneer is het genoeg?’

GROENLO – Als je niet meer beter wordt, wil je het liefst zo lang en zo gewoon mogelijk doorleven. Dan is iedere behandeling en elk medicijn welkom. Toch kan er een moment komen waarop je besluit om geen (nieuwe) behandeling meer te ondergaan. Wanneer is dat moment? Wat heb je nodig om daarin goede beslissingen te nemen? Wie kun je daarbij betrekken? Over welke keuzes gaat het?

Deze en andere vragen kunnen spelen bij allerlei vormen van ziekten, zoals kanker, COPD of hartfalen. Mevrouw Smeets zal hierover vertellen en in gesprek gaan, mede aan de hand van situaties die zij in haar dagelijkse praktijk tegenkomt.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s rondom palliatieve zorg worden besproken. Het is een trefpunt voor ernstig zieke mensen, hun naasten en andere belangstellenden uit de gehele Oost-Achterhoek.

Café Doodgewoon vindt plaats op maandag 17 maart bij De Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

U kunt zich aanmelden via e-mail of telefoon: netwerkpalliatief@gmail.com of 06-59843467.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek.

