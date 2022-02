Carnaval in Groenlo 2022

GROENLO – Aanstaande weekend starten de drie dolle dagen. Vandaag, maandag 21 februari om 19.00 uur begint de kaartverkoop voor het Prinsenbal van de Knunnekes, dat zal plaatsvinden op 27 februari om 11.11 uur in het carnavalshoes City Lido. De zaal gaat open om 10:30 uur. Maximaal kunnen er 500 bezoekers worden toegelaten. De online kaartverkoop start dus vandaag en de kaartjes kosten € 5,50 inclusief twee muntjes bij binnenkomst.

Deze ochtend worden de langstzittende Prins Edwin II en Adjudant Robby afgetuigd en de nieuwe prins en adjudant onthuld.

Jeugdcarnaval

Ook voor de jeugd (groep 5 tot en met 8 van de basisschool) begint de carnaval en wel op zaterdag 26 februari om 13:30 uur in de Mattelier. De entree is gratis! Deze middag worden onder andere de Jeugdprins Sem (Beckhoven) en Jeugdadjudante Lot (Rumathè) afgetuigd.

Teenageparty

De Teenage Carnavalsparty (leeftijd 11 tot en met 16 jaar) wordt gehouden op zaterdag 26 februari in De Mattelier. De zaal gaat open om 19.00 tot 23.30 uur. De voorverkoop van de kaarten is gestart op vrijdag 25 februari om 19.30 uur in De Mattelier. Eventuele resterende kaarten worden zaterdag de 26ste aan de deur verkocht. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en aan de deur 12,50 euro. Dat is inclusief vier consumptiemunten en garderobe.

Tönnekes

Voor C.V. De Grolse Tönnekes begint de carnaval op zaterdag 26 februari in De pauw Groenlo. De avond start om 20.00 uur. De kaartverkoop is inmiddels gestart en de prijs van een kaartje is zes euro. Hier zijn twee munten en gratis garderobe bij in begrepen. De avond is voor de leeftijd 16+ tot 25 jaar.

Carnavalszondag

Dweilen in de binnenstad van Groenlo. Alle café’s zijn open en er is meer dan genoeg ruimte voor spontane gekkigheid!

Rosenmontag dweilen

Dweilen in de binnenstad van Grolle van 13:00 uur!

Tulpendinsdag dweilen

Dweilen in de Grolse binnenstad vanaf 13.00 uur

Dit jaar geen Carnavalsviering op de zaterdag, geen buitengewone raadszitting met sleuteloverdracht op de zondag, en ook geen TweedeJeugd carnaval op dinsdagmiddag. Op dinsdagavond is er ook geen afsluiting op de markt.

