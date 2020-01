Carnavalskledingbeurs bij CC de Mattelier

GROENLO – Ook dit jaar wordt er weer een carnavalskleding beurs gehouden in cultureel centrum de Mattelier in Groenlo. De beurs vindt plaats op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari. Het is een mooie gelegenheid om een leuk carnavalskostuum te bemachtigen, of zelf carnavalskleding te verkopen.

“Het principe van de beurs is dat wij als tussenpersoon fungeren. Wij verkopen de carnavals kleding en/of accessoires die U bij ons inlevert.

Inleverdatum: Vrijdag 31 januari 2020 tussen 18.00 en 20.30 uur

Verkoopdatum: Zaterdag 9 februari 2020 tussen 11.00 en 15.00 uur

De opbrengst van de kleding en de niet verkochte kleding kunnen na de beurs weer opgehaald worden vanaf 16.30 uur. Hou er rekening mee dat met het bepalen van de verkoopprijs 20% van het bedrag voor de organisatie is. Na aftrek van de gemaakte kosten gaat de opbrengst van de beurs naar de organisatie van het jeugdcarnaval van de Knunnekes in Groenlo.

Wij denken dat er veel kleding ligt te verstoffen op zolder, dus grijp je kans om deze te proberen te verkopen. Gelieve contact op te nemen met een van onderstaande personen als je meer dan 15 items wil inleveren, dit om een lange wachtrij tijdens het inbrengen te voorkomen”.

Op de beurs kan niet worden gepind alleen contant betalen!

Erna Kormelinck: 0544-463634/06 57343456

Veronique Klein Gebbink: 0544-461135/06 38037776