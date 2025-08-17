Chiel Roos uitgeroepen tot Jeugdkoning van de Grolse Kermis 2025

GROENLO – Tijdens de Grolse Kermis is Chiel Roos zaterdag tot Jeugdkoning 2025 gekroond. Na 106 schoten wist hij het beslissende deel de romp van de vogel naar beneden te halen en kreeg daarmee de titel jeugdkoning 2025.

Ook de andere onderdelen van de vogel werden onder luid applaus weggeschoten. De hals ging naar Daan Hofman, de linker vleugel werd getroffen door Axel Reukers, de rechter vleugel viel bij Ruben Emaus en de staart kwam in handen van Bente Asken.

