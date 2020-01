Christian Surquin op de Nieuwjaarsreceptie GHV

GROENLO – Op woensdag 8 januari 2020 wordt in de kantine van de Grolse Boys de nieuwjaarsreceptie gehouden van de Groenlose Hengelsport Vereniging. Traditiegetrouw komt er dan een bekende spreker uit de viswereld. Dat is ditmaal opnieuw gelukt. Niemand minder dan de bekende topsportvisser Christian Surquin komt dan naar Groenlo.

Deze nieuwjaarsreceptie staat in het teken van het vaste stok vissen, en dan met name het secuur vissen.

Velen van ons kennen Christian Surquin wel, hij heeft veelvuldig een wedstijdje gevist in de Grolse grachten (met en zonder vader Gerrit).

Christian Surquin behoort al jaren tot top van Nederland en hij wint geregeld een wedstrijd. Zijn hoogtepunt was toch wel wereldkampioen korpsen in 2008 met het Grauvell/v.d. Eynde-team. In 2013 won hij nog de Top competitie.

Woensdagavond 8 januari belooft weer een mooie leerzame avond te worden voor iedereen die het vissen met de vaste stok een warm hart toedraagt.

Iedereen, ook niet leden van de GHV, zijn vanaf 20:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw “Het Wilgenpark”, Beltrumseweg 3a. 7141VJ Groenlo.