CINEbieb Groenlo vertoont de film ‘Spencer’

GROENLO – Het filmseizoen in de Groenlose Bibliotheek gaat weer van start. Op donderdagavond 8 september laten de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek de film ‘Spencer’ zien. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Spencer

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins Charles is al lang bekoeld. Ondanks geruchten over affaires en een echtscheiding gaan de kerstfestiviteiten door op het landgoed van de koningin in Sandringham. Er wordt gegeten en gedronken en gejaagd. Diana kent het spel. Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale kerstdagen in de vroege jaren ’90 waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad dat voor haar was uitgestippeld als toekomstige koningin. Spencer is een verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar noodlottige dagen. De regie is in handen van de veelbekroonde regisseur Pablo Larraín. Steven Knight (‘Peaky Blinders’, ‘Hummingbird’ en ‘Locke’) verzorgt het script van dit biografische drama over het koninklijke leven van prinses Diana. Met in de hoofdrollen Kristen Stewart, Sean Harris, Sally Hawkins en Timothy Spall.

Regisseur: Pablo Larraín

Hoofdrolspelers: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....