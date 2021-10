CINEbieb Groenlo vertoont de film ‘Western’

Deel dit bericht













GROENLO – Op donderdagavond 14 oktober laten de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo de dramafilm ‘Western’ zien. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Voor het bezoeken van de film is een coronatoegangsbewijs nodig.

Western

Meinhard maakt deel uit van een groep Duitse bouwvakkers die zijn ingehuurd om een ​​waterkrachtcentrale te bouwen in een afgelegen Bulgaars dorp nabij de Griekse grens. Omdat de watertoevoer om het cement te mengen is onderbroken en het beloofde grind niet aankomt, komt hun werk tot stilstand, wat leidt tot verveling. Terwijl ze zonnen in een nabijgelegen rivier, ontmoeten ze een aantal lokale vrouwen die aan het baden zijn. De ontmoeting wordt vijandig wanneer een van de Bulgaarse vrouwen haar zonnehoed verliest en de Duitse arbeider die het terughaalt weigert het terug te geven en probeert haar onder water te duwen.

Regie: Valeska Grisebach

Hoofdrolspelers: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Frangova, Vyara Borisova

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Na de laatste filmbeelden is er gelegenheid om onder het genot van een bij de prijs inbegrepen consumptie na te praten over de film.

