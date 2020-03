CINEbieb Groenlo vertoont ‘Foxtrot’ op witte doek

GROENLO – Op donderdagavond 12 maart, vanaf 19.30 uur, is in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Foxtrot’ te zien. Iedereen is van harte welkom! De toegangsprijs is €6,00 en leden van de Bibliotheek krijgen een euro korting.

Een welvarend koppel dat in Tel Aviv woont, krijgt het droevige nieuws dat hun zoon Jonathan, een soldaat, is overleden tijdens zijn dienstplicht. De film volgt aanvankelijk de ouders in de uren nadat ze van zijn dood hebben gehoord. Vervolgens worden de ervaringen van hun zoon tijdens zijn militaire dienst gevolgd als een van de vier soldaten die een controlepost bemannen. Uiteindelijk volgt de film de ouders zes maanden na zijn overlijden.

Regisseur: Samuel Maoz

Met: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonathan Shiray

Programma en kaarten reserveren

Onder de naam CINEbieb vertonen vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de wintermaanden maandelijks filmhuisfilms. In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma. Wilt u het totale overzicht van alle films zien, dan kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaartjes voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Na de film wordt u een consumptie aangeboden en kunt u onder het genot van dit drankje nog even gezellig napraten.