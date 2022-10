CINEbieb Groenlo vertoont ‘Madre’

GROENLO – Op donderdagavond 10 november is de dramafilm ‘Madre’ te zien bij CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Madre

Madre volgt het verhaal van Elena. Het telefoongesprek met haar zoontje is de laatste keer dat Elena hem ooit heeft gesproken. Zoektochten, politiehulp; het jongetje wordt niet gevonden. Tien jaar na de verdwijning is Elena nog altijd in de buurt van hetzelfde strand als waar het gebeurde. Ze is er naartoe verhuisd en werkt in een strandtent, met de hoop om ooit haar zoon te zien.

Na jaren van hoopvol naar het strand staren, probeert Elena haar leven enigszins op te pakken en heeft zelfs plannen om naar haar nieuwe vriend te verhuizen. Weg van het strand. Tot ze op een moment een jongen tegenkomt die alle herinneringen aan haar zoon terugbrengen. Zal het dan toch? Een lichaam is er nooit gevonden…

Regisseur: Rodrigo Sorogoyen

Hoofdrolspelers: Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 123x gezien