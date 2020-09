CINEbieb Groenlo vertoont ‘Portrait de la jeune fille en feu’

GROENLO – Op donderdagavond 8 oktober, vanaf 19.30 uur, is in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Portrait de la jeune fille en feu’ te zien. Iedereen is van harte welkom! De toegangsprijs is €6,00 en leden van de Bibliotheek krijgen een euro korting. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de RIVM-voorschriften ter voorkoming van de bestrijding van het coronavirus.

Portrait de la jeune fille en feu

Hartverscheurend en toch ingehouden portret van een ontluikende lesbische liefde. In de achttiende eeuw krijgt de jonge schilder Marianne (Merlant) opdracht een portret te maken van de vurige, eigenzinnige Héloïse (Haenel). Omdat Héloïse weigert te poseren wordt Marianne ingehuurd om ‘Héloïse gezelschap te houden’. Met de bedoeling dat ze overdag goed naar haar kijkt, zodat ze het portret ’s nachts stiekem kan schilderen.

Prachtig intense en intieme film over blikken. Van de jonge vrouwen naar elkaar, van de regisseur naar haar acteurs en van het publiek naar de vrouwen op het scherm. Winnaar van het beste scenario en de Queer Palm op Cannes2019.

Regisseur: Celine Sciamma

Hoofdrolspelers: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel

Baras, Armande Boulanger

Programma en kaarten reserveren

Onder de naam CINEbieb vertonen vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de wintermaanden maandelijks filmhuisfilms. In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma. Wilt u het totale overzicht van alle films zien, dan kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaartjes voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. Wees er snel bij, want door de coronamaatregelen is het aantal bezoekers beperkt. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Coronamaatregelen

Wij vragen iedereen bij het bezoeken van de activiteit om rekening te houden met het volgende:

– Bewaar 1,5 meter afstand

– Was de handen voor uw bezoek of desinfecteer ze bij het bezoek aan de Bibliotheek

– Verkouden? Koorts? Blijf thuis!