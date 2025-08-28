Citymarketing-offensief zet Groenlo op de kaart

GROENLO – Met een nieuw samenwerkingsverband zetten ondernemers, culturele instellingen en organisaties Groenlo stevig op de kaart. Tijdens een bijeenkomst in De Lange Gang, de bakermat van bierbrouwer Grolsch, is het officiële startsein gegeven voor het Samenwerkingsverband Promotie & Marketing Groenlo (SPMG).

Het initiatief moet de vestingstad regionaal, landelijk én internationaal meer bekendheid geven. Partners zijn onder meer VVV Oost Gelre, de Groenlose Ondernemers Vereniging, de Slag om Grolle, Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO), de Stadsboerderij en lokale horeca. Initiatiefnemer is Hart voor vesting Grolle, dat samen met de gemeente Oost Gelre ook de financiering verzorgt.

Volgens citymarketeer Nicole Tigges (VVV Oost Gelre) draait het om bundelen van krachten: “Van onze unieke historie tot de gastvrijheid van ondernemers en inwoners: samen kunnen we dit verhaal veel krachtiger vertellen dan ieder voor zich.”

Campagnes en nieuwe website

De komende maanden volgen verschillende campagnes. Zo staat het jubileum 750 jaar Stad Groenlo centraal, net als de toeristische campagne ‘Kom naar de historische vestingstad Groenlo’. Ook het NMTO en de vele gasten van Marveld Recreatie worden nadrukkelijk betrokken. Eind september wordt bovendien de nieuwe website groenlo.nl gelanceerd, die als basis dient voor de citymarketing.

Het bureau EB Results begeleidt de opbouw en professionalisering van de marketing de komende drie jaar en werkt daarnaast aan een centrumvisie die inzet op beleving, functiemix en een aantrekkelijker binnenstad. Wethouder Gerjan Teselink benadrukt dat dit meer is dan promotie alleen: “We zetten een belangrijke stap naar een toekomstbestendig Groenlo, waar bewoners trots op zijn en bezoekers graag komen.”

📅 Aftrap: augustus 2025

📍 Groenlo – De Lange Gang

💶 Financiering door gemeente & partners

🔗 www.groenlo.nl

