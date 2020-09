Computercursus voor beginners in Bibliotheek

GROENLO – Altijd al eens meer over de computer willen weten, maar weet u niet waar u moet beginnen? De komende weken start het nieuwe seizoen met computercursussen voor beginners. In Groenlo begint een cursus voor echte starters. Deelname is gratis voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Natuurlijk worden de Corona-maatregelen tijdens de lessen in acht genomen.

Klik & Tik

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. U kunt vanuit uw luie stoel winkelen of beeldbellen met uw familie en vrienden. U kunt met uw computer vanuit huis biebboeken reserveren, of zelfs digitale boeken lenen. Maar ook uw bankzaken en belastingen moeten steeds vaker door uzelf geregeld worden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk.

De Bibliotheek verzorgt daarom al enige tijd de cursus Klik & Tik. Tijdens deze lessen krijgt u persoonlijke hulp. De cursusleider past zich aan aan uw tempo en legt met name de nadruk op het ‘waarom’ van alle stappen die genomen worden, zodat de uitleg duidelijk en laagdrempelig is. De cursusgroep bestaat uit een klein aantal mensen, die hetzelfde niveau hebben. Tijdens deze lessen wordt onder andere geleerd hoe internet werkt, maar ook leert u omgaan met uw apparaat. Het programma bestaat uit lessen die bij de basis beginnen en in een rustig tempo worden doorlopen. Het is mogelijk om thuis te oefenen met behulp van een werkboek en online cursusmateriaal. Klik & Tik bestaat uit module van 6 lessen. Ook bestaat de mogelijkheid om een vervolgcursus voor de computer, van opnieuw 6 lessen, te volgen.

Cursus in Groenlo

In Groenlo start op 23 september (10.00-11.30 uur) een basiscursus Klik & Tik. Opgave is nog mogelijk, er zijn nog enkele plekken vrij.

Opgave

Aanmelden is mogelijk door telefonisch contact op te nemen met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929). Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden in de plaatselijke Bibliotheek. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen gratis deelnemen. Niet-leden kunnen deelnemen door lid te worden van de bieb (€ 53,00 per jaar bij automatische incasso) of door het betalen van het cursusgeld (€ 60,00).

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...