Cultuurbus voor 55-plussers vanuit Winterswijk naar museum in Groenlo

WINTERSWIJK – Op vrijdag 25 juli vertrekt de Cultuurbus voor haar eerste culturele middagtocht. Dit nieuwe initiatief richt zich op 55-plussers uit de gemeente Winterswijk en brengt deelnemers per oude bus van Transit Oost naar het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo.

De route loopt via Winterswijk en Meddo. In Groenlo wacht een bezoek aan het recent heringerichte museum, gevestigd in een vijftiende-eeuwse kerk. Hier worden bezoekers meegenomen in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog, met interactieve presentaties en verhalen over vrijheid en onafhankelijkheid.

Cultuur én ontmoeting

De middag duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Voor €15 per persoon zijn vervoer, toegang tot het museum en een kop koffie inbegrepen. Aanmelden kan tot 15 juli via e-mail (ira@boogiewoogie.nl) of telefonisch bij Ira Wunnekink via 06 2515 5359. Na opgave ontvangen deelnemers bericht over de opstapplaatsen in Winterswijk en Meddo. Let op: de bus is niet rolstoeltoegankelijk, maar rollators kunnen wel mee.

De Cultuurbus is een gezamenlijk initiatief van Museumwerkplaats Transit Oost, Sociaal Team de Post, Boogie Woogie Cultuurcentrum en de gemeente Winterswijk. Het project wil cultuur en ontmoeting met elkaar verbinden – al onderweg in de bus ontstaat contact, dat wordt voortgezet in het museum.

