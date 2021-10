D.I.T.O. gooit Bertha’s kroeg weer open in ‘Kaviaar of bal gehakt’.

Deel dit bericht













GROENLO – “Vorig jaar maart stond toneelvereniging D.I.T.O. uit Groenlo helemaal klaar voor haar voorstellingen, maar moest in verband met corona noodgedwongen alles stopzetten. Een paar maand geleden hebben we besloten de repetities weer op te pakken en in november te gaan spelen.

Dus we nemen u alsnog mee naar de wat verlopen kroeg van Bertha Wolters. Om De Warme Bal nog een beetje draaiende te kunnen houden heeft ze veel geld geleend van haar rijke neefje, met de smoes dat ze een chique restaurant runt. En ja, als deze Harry dan langs wil komen, dan heb je de poppen aan het dansen en moet je plotseling net doen alsof je een sterrenrestaurant hebt. Met veel kunst- en vliegwerk lijkt het nog te lukken ook, maar dan kondigt Harry de komst van een culinair recensent aan en breekt in het zogenaamde exclusieve restaurant complete chaos uit. Wat volgt is een komisch blijspel, vol verwisselingen, waarbij alles fout gaat wat maar fout kán gaan.

Wij spelen in De Mattelier te Groenlo op donderdag 25 en vrijdag 26 november om 20.00 uur en op zondagmiddag 28 november om 14.30 uur. De kaartjes kosten 7,50 euro en zijn dagelijks verkrijgbaar aan de bar van De Mattelier of op hun website www.demattelier.nl, natuurlijk bij onze leden en via www.dito-groenlo.nl, waar ook meer informatie te vinden is.

Mocht u al kaarten gekocht hebben, dan blijven deze natuurlijk geldig. Met deze mensen zal ook nog contact worden opgenomen. Net als met diegene, die kaarten hebben voor de helaas geschrapte woensdag 24 november 2021.

Lijkt het u leuk om vast in de juiste eet-sferen te komen, dan kunt u vóór de voorstelling gebruik maken van een arrangement bij De Stadschpomp. Kijkt u dan even op hun website. De mensen, die in maart 2020 al een arrangement hebben vastgelegd wordt gevraagd even opnieuw te reserveren.”

Natuurlijk zal alles gaan volgens de dan geldende coronamaatregelen. Zie hiervoor de website van de overheid of de Mattelier.

