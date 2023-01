De Bössels bij Rockcafé Taste

GROENLO – Een nieuwe southernboogiebluesbende uut ’t Ooosten des lands. Een mooie mix van southernrock, blues, bluesrock en alles wat ze leuk vinden om te spelen.

Toen gitarist/zanger Rick Manuel in het voorjaar 2016 gebeld werd of hij wilde komen spelen op Mañana Mañana was zijn eerste reactie: “ik heb helemaal geen band”. Het antwoord was heel simpel: “dan richt d’r moar één op”. En daar sta je dan, als Rick Manuel Trio in de programmering van Mañana Mañana … zonder band.

Na wat heen en weer bellen waren er al snel een drummer (Tonnie Elferink, ook uit Diepenheim) en bassist (Bert ‘Qbus’ van Dijk, Vorden) gevonden en kon er geoefend worden. Wel werd er kort voor het optreden een mooiere naam bedacht: the Bössels. Er kwam een mogelijkheid om de week ervoor nog even twee keer op Oerol te spelen, een mooie try out voor Mañana Mañana. Na het optreden namen ze afscheid, maar wel met de afspraak om ooit nog een keer samen te spelen.

Na het toevoegen van een extra gitarist wordt er regelmatig gespeeld tot Rick in 2019 noodgedwongen een flinke tijd in de lappenmand zit, begin 2020 kan de draad gelukkig weer worden opgepakt, de agenda begint weer vol te raken tot er een virus de hele wereld op z’n kop zet. Gelukkig kan er nog een paar keer gespeeld worden tot in het najaar van 2020 tijdens de 2e coronagolf gitarist Rob Wielens aangeeft dat hij stopt met de band.

Het blijkt het best wel moeilijk om een goede opvolger te vinden … maar uiteindelijk als de hoop al bijna is opgegeven wordt er toch een waardige opvolger gevonden, zowel als gitarist en als mede bandlid: Rick Kuiper uit Almelo! Hij speelde in diverse bands, de laatste band was Backstreet Crawl. En nu dus in the Bössels …

De lijst met nummers is voor een groot deel gebleven. Het zijn nog steeds covers van o.a. Lynyrd Skynyrd, the Allman Brothers, Rory Gallagher, Blackberry Smoke en the Outlaws met hier en daar een eigen draai, gewoon spelen wat leuk is … op z’n Bössels dus.

Datum: zaterdag 21 januari 2023 van 22:00 tot 23:45

Voorverkoop € 6,50 (ex service fee).

Aan de deur (indien niet voortijdig uitverkocht) € 8,50

Tickets via https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Gerelateerd