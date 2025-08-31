De Mattelier doet mee aan Rabo ClubSupport: stemmen voor een veilige toekomst

GROENLO – Sociaal-cultureel centrum De Mattelier doet dit jaar opnieuw mee aan de stemcampagne Rabo ClubSupport. Van 1 tot en met 23 september kunnen leden van Rabobank hun stem uitbrengen. Hoe meer stemmen, hoe groter de financiële bijdrage. Voor De Mattelier betekent dat een stap dichterbij de aanschaf van een man-lift.

De Mattelier is al jaren een belangrijk ontmoetingspunt in Groenlo, gedragen door vrijwilligers. “Onze vrijwilligers zijn het kloppend hart,” aldus een woordvoerder. “Met hun inzet bouwen we aan een plek die toegankelijk is voor iedereen en waarin creativiteit en gemeenschapszin centraal staan.”

De man-lift is nodig voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de grote zaal, zoals het ophangen van verlichting of het plaatsen van decoraties. “Een man-lift verlicht het werk van vrijwilligers en verhoogt de veiligheid en professionaliteit van onze evenementen,” aldus De Mattelier.

Stemmen kan eenvoudig via de Rabo-app.

📅 Stemperiode: 1–23 september

📍 Groenlo

💶 Opbrengst voor aanschaf man-lift

🔗 demattelier.nl

