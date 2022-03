De Mattelier open voor 50-plussers

GROENLO – Het is algemeen bekend dat veel 50-plussers graag bewegen: vooral fietsen en wandelen zijn razend populair. Maar niet iedereen kan of wil dat. En wat ga je dan wél doen in je vrije tijd? De strenge coronamaatregelen liggen achter ons en we zijn allemaal weer wat vrijer om elkaar op te zoeken en samen dingen te doen. Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier in Groenlo biedt 50-plussers uit de gemeente Oost Gelre (en de directe omgeving), ruimte en mogelijkheden om verveling tegen te gaan of eenzaamheid te doorbreken.

Vanaf donderdag 31 maart 2022 is De Mattelier elke donderdagmiddag van half twee tot half vijf open voor mensen die een kop koffie / thee of iets anders willen drinken, de krant willen lezen of een gezellig praatje willen maken. “We hebben gezelschapsspellen in huis (kaarten, rummikub, schaken, dammen etc. ). Verder staan er een biljarttafel en een sjoelbak, zijn er eventueel op den duur mogelijkheden om koersbal te spelen en kan zelfs meegedaan worden met gymnastiekoefeningen.

Wij willen mensen bij elkaar brengen, (nieuwe) contacten laten leggen en vooral een stuk gezelligheid en plezier bieden. Wie dat wil, kan zich individueel of met een (kaart)groepje aanmelden voor een van de andere activiteiten die in de Mattelier plaatsvinden. Een tweetal vrijwilligsters zal de mensen verwelkomen en hen de mogelijkheden uitleggen. Daarna kan iedereen zelf vorm geven aan zijn of haar tijdsbesteding. Maak er vooral samen een fijne middag van!

Aanmelden is niet nodig. De entree is gratis. Koffie en thee is verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs. Andere drankjes tegen bartarief. Wij beginnen op donderdagmiddag. Als daar voldoende belangstelling voor is, kan eventueel ook de maandagmiddag worden ingezet. Tot ziens op donderdag 31 maart a.s. of één van de volgende donderdagen”.

