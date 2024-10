De Slag om Grolle staat op het punt van beginnen!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – De meeste hekken zijn geplaatst, de laatste kleding is genaaid en de touwen rond het slagveld zijn gespannen: in Groenlo is iedereen voorbereid op de Slag om Grolle.

Het vestingstadje, dat komend weekeinde weer in het teken staat van 1627, toen een einde kwam aan de Spaanse bezetting, is er klaar voor. In het centrum kon afgelopen weekeinde heel wat getimmer gehoord worden. In diverse straten zijn houten bouwwerken geplaatst, waarin groepen uit het stadje enkele dagen grotendeels zullen doorbrengen. Tegenover de oude Calixtuskerk is een grote molen verrezen en ook de Kevelderstraat en Notenboomstraat hebben al een gedeeltelijke gedaanteverwisseling ondergaan.

Donald Duck

Een grote verrassing voor de Grollenaren was dat de gebeurtenissen in hun woonplaats ineens het hoofdonderwerp bleken in het nieuwste nummer van de Donald Duck. De redactie van het blad liet zich inspireren door het historische evenement, wat ertoe leidde dat het stripblad in de verre omtrek binnen de kortste keren uitverkocht was.

“Dat filmploegen en omroepen ons benaderen, kenden we wel, maar dit was zelfs voor ons een bijzonder leuke verrassing,” zegt Hilke Heezen namens de organisatie. Ze verwacht dan ook een flinke belangstelling van de jeugd, waarvoor ook dit keer weer alles uit de kast is gehaald. Onder meer op het plaatselijke Scouting-terrein zijn voor hen tal van activiteiten bedacht. In de binnenstad zijn bovendien allerlei artiesten te zien. Na de fakkeltochten op vrijdag en zaterdag zijn op een podium bands te zien zoals Maggie’s Flock en Lads ‘n Lassies.

De honderden re-enactors, die overdag de Slag om Grolle op het slagveld naspelen, zijn ‘s avonds in hun kampementen te bewonderen, tenzij ze hun zuurverdiende dukaten in de plaatselijke kroegen aan het uitgeven zijn.

Bezoekersinformatie & parkeren

Het hele centrum van Groenlo wordt afgesloten voor auto’s en fietsen. Bij de ingangswegen staan voldoende stallingen om fietsen neer te zetten en er is een parkeerterrein buiten het centrum. Het centrum is gratis toegankelijk voor 09.00 uur en na 16.00 uur. Voor de tussenliggende uren kan iedereen een toegangskaart aanschaffen via www.slagomgrolle.nl/tickets of aan de kassa.

