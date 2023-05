De theatervoorstelling een ‘Roadtrip door d’n Achterhoek’ in Rockcafé Taste

GROENLO – Op de valreep! Bij Taste konden ze nog net meeliften en de voorstelling boeken in Groenlo. Op basis van de boeken ‘The Wild East – Een Roadtrip door d’n Achterhoek’ en ‘Wimken van Diene – Ik Blief Altied Normaal’ heeft de band The Wild East een theatervoorstelling op poten gezet. The Wild East; Een Roadtrip deur de Achterhoek.

Tijdens deze ludieke voorstelling worden verhalen uit de twee boeken afgewisseld met rock & roll in de streektaal. Beide boeken zijn geschreven door gitarist Robin Steentjes. De sterke verhalen die tijdens de voorstelling aan bod komen gaan onder meer over illegale jeneverstokerijen, geheime zenders en Normaal. De verhalen worden verteld in het Algemeen Beschaafd Achterhoeks.

De band The Wild East bestaat uit zanger en gitarist Leonard Nollen, basgitarist Thomas Kieft, gitarist Robin Steentjes en drummer Dennis Verbeek. Dat alle bandleden fan zijn van Bruce Springsteen is duidelijk terug te horen in de nummers van de band. Na maandenlang zwoegen in de repetitieruimte, beter bekend als ‘Het Hok’, is een repertoire opgebouwd van zo’n twintig nummers. De beste drie nummers, te weten ‘Woar Steet Hier De Tente’, ‘Op De Kökn Op An’ en ‘Nog Ene Dan’, heeft de band onlangs opgenomen in de studio van Hillroad Records in Luttenberg City. De nummers zijn te beluisteren op Spotify en RTV Oost

Wanneer: 13 mei

Aanvang 21:00 uur

Inloop vanaf 20:00 uur

Kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl