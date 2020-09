GROENLO – De jaarlijkse Kaak Kanonsloop op zondag 4 oktober gaat niet door, wegens de Corona maatregelen. “Juist nu moeten we de verbinding met elkaar houden! Sporten doen we normaal gesproken samen en alleen, nu mag het even niet in groot groepsverband maar toch kan virtueel sporten ook verbindend zijn”, aldus de organisatie.

Met de virtuele Kaak Kanonsloop wil Lopersvereniging Groenlo jullie uitdagen om tussen 28 september en 4 oktober de 5 of 10 km (1 of 2 ronden Kanonsloop) te wandelen of hard te lopen. Deel daarna je prestatie op de “virtuele Kaak Kanonsloop 2020” pagina van Facebook. Maak er geen wedstrijd van, alleen het bereiken van jouw doel, hoe groot of klein ook is van belang.

Maak tijdens of na de wandeling of run een foto van jezelf en een screenshot van je telefoon of sporthorloge en deel dit voor 5 oktober 2020 op “virtuele Kaak Kanonsloop 2020” op Facebook. De meest toffe/gave/leuke foto belonen we met een leuke prijs! En deel je dit liever niet online, dan is dat uiteraard ook goed; stuur dan een mailtje met je prestatie en/of foto naar info@lopersvereniginggroenlo. nl.