Dekoor Close Harmony in de Mattelier

GROENLO – Wat zie je wel, en wat zie je niet? Wat ken je, waar zit je blinde vlek? Vanuit waar bekijk jij de wereld? Wie staan er daar om je heen?

Dit zijn de vragen die centraal staan in de aanstaande show van Dekoor op 21 mei in de Mattelier te Groenlo!

In een tijd waarin we ons steeds meer bewust zijn van de verschillende manieren waarop iedereen de wereld ervaart, gaat Dekoor op zoek naar die uiteenlopende perspectieven. Het repertoire wat Dekoor zingt is elk jaar weer een bonte mix van stijlen, stromingen, culturen en technieken. De muziek is dan ook de motor achter de zoektocht die we dit seizoen aan gaan.

Meer dan een koor

Dekoor Close Harmony is meer dan een koor – het zijn 35 jonge muzikanten, gestuurd door de onuitputtelijke drive van muzikaal leider Christoph Mac-Carty. Dekoor staat al jaren aan de wereldtop en blijft altijd in beweging. Die energie is voelbaar, waar Dekoor ook te vinden is.

Dekoor stond de afgelopen jaren meermaals in verschillende Nederlandse theaters, maar was ook zichtbaar bij optredens met grote artiesten; denk hierbij aan samenwerkingen met The Rolling Stones op Pinkpop, met DI-RECT in de Ziggo Dome en bijdragen bij diverse Tv-programma’s. Deze veelzijdigheid werd in 2012, 2014, en 2018 op de World Choir Games beloond met een eerste plek in de categorieën Jazz en Pop. De zomers van 2016 en 2018 mochten zelfs afgesloten worden met spetterende shows op het internationale festival Sziget in Hongarije.

Tickets voor de voorstelling op 21 mei zijn online te reserveren via https://demattelier.nl/tickets/dekoor-close-harmony-perspectief/

