Dennis Buitink live bij Rockcafé Taste

GROENLO – Zondag 30 augustus speelt Dennis Buitink live akoestisch op het terras bij Rockcafé Taste. Reserveren is verplicht. Wil je erbij zijn stuur dan een bericht naar 0652646766 of een email naar info@rockcafetaste.nl). Entree vrij, aanvang 15.00 uur

Er is plek voor 40 personen op 1,5 meter! Dit evenement gaat alleen door bij droog weer.

Dennis Buitink is een veteraan in de muziek, al zou je dat niet zeggen aan de gretigheid waarmee hij speelt. Toch heeft hij als frontman van Achterhoek-rockers ‘Dat Doe’w’ alle hoeken en gaten van Nederland gezien. Later was hij zanger/gitarist van cult-rockers de Kajolo’s, een wisselend gezelschap aan muzikanten met als enige missie het publiek wakker te schudden. Nu treedt Buitink solo op, gewoon een man met een gitaar. En dat is goed, want zo is hij op zijn best. Bij de basis van hoe de nummers geschreven worden. Als verteller van verhalen en rock-’n-roll-dromen.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print