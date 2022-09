Dilana Smith komt samen met The Unoriginals naar Groenlo.

GROENLO – Lang hebben Roland en Marion van het muziekcafé in Groenlo ernaar uitgekeken en eindelijk is het gelukt een plekje te veroveren in haar overvolle agenda: Dilana Smith (Zuid-Afrika) komt naar Rockcafé Taste. Samen met haar band the Unoriginals.

De Zuid-Afrikaanse zangeres Dilana Smith is een echte rock chick. Je kent haar misschien nog van haar hit ‘Do You Now’ uit 2000. Later trad ze op als support act voor Aerosmith en Beth Hart en werd ze tweede in de Amerikaanse show ‘Rock Star Supernova’. Dilana staat bekend om haar krachtige stemgeluid en heeft een indrukwekkende podiumuitstraling. Samen met haar band zingt ze nummers van andere wereldberoemde rock chicks.

Met een niet zo originele naam, maar met een fantastisch originele en ‘MTV unplugged’ stijl brengt de band The Unoriginals de mooiste en krachtigste pop/rock covers. De samenzang van de vier muzikanten van The Unoriginals is een genot voor het oor. Ieder optreden is magisch. Het repertoire van The Unoriginals bestaat uit covers van o.a. Fleetwood Mac, Skunk Anansie, Bryan Adams en songs uit het grunge tijdperk en enkele prachtige country ballads. Kortom, de beste songs uit oudere tijden op een prachtige ‘MTV Unplugged’ manier gebracht. At last: Alle vier bandleden maakten en componeerden eigen cd’s en hebben allemaal al een imposante carrière achter de rug. Op dit moment wordt aan een debuut-cd gewerkt met eigen songs en de groep heeft nog grote plannen.

De bezetting van The Unoriginals bestaat uit:

Dilana Smith (zang, gitaar, mondharp), de enige echte rockdiva van Nederland. De in Zuid-Afrika geboren zangeres beschikt over een betoverende rauw-zoete stem. Dilana is o.a. bekend van de Amerikaanse tv-hitserie ‘Rockstar Supernova’ en ‘The Voice of Holland’ 2017. “Dilana zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste zangeressen ooit.”

Dirk Vermeij ‘Mr. Rock & Roll himself’ (gitaar en zang). Zijn stem is oprecht en bijzonder. Als hij zijn songs vertolkt wordt het stil. Dirk is onder meer bekend van de bands The Wild Romance en Raw Medicine. Dirk was tevens componist van de Nederlandse inzending naar het songfestival van Michelle – Out On My Own.

Bassist Franklin Heilijgers (backing vocals) is een gedreven en doorgewinterde muzikant met killer skills op de bas. Met zijn flamenco- en rockachtergrond brengt hij een unieke sound op het podium. Voor zijn baswerk op het album La Penultima ontving hij vijf sterren in ‘Bassptayers Magazine’.

Drummer/slagwerker Arthur Bont (backing vocals) bespeelt in The Unoriginals de cajon en meerdere percussie-instrumenten. Arthur begeleidde vele grote blues artiesten op meerdere tournees, onder andere Mick Taylor van de Rolling Stones. Een cajônspeler zit op zijn instrument en bespeelt een ‘cajon’ (spreek uit als “kachôn”); een handtrommel met een slagvlak van hout en oorspronkelijk afkomstig uit Peru. Een ‘udu’ is een Nigeriaans muziekinstrument dat lijkt op een vaas. Het instrument wordt bespeeld met de handen. De udu behoort tot de categorie van aerofonen. Bij een aerofoon ontstaat de klank door trillende lucht in een buis.

Vrijdag 16 september

Aanvang 22:00 uur

Kaarten: https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

