Dubbelexpositie in Stadsboerderij Grolle: expressieve schilderijen en unieke houtsculpturen

GROENLO – Van 14 juli tot en met 9 september 2025 staat de Stadsboerderij Grolle in het teken van een bijzondere kunstexpositie met werk van twee kunstenaars uit de regio. Truus Betting-Nijland uit Dinxperlo en Bertus Poll tonen ieder op hun eigen wijze de kracht van creativiteit en vakmanschap.

Truus Betting-Nijland – ‘BESCHERM…’

Onder de titel ‘BESCHERM…’ presenteert Truus Betting-Nijland een ontroerende en inspirerende collectie schilderijen en sieraden. Het is voor haar de derde keer dat ze exposeert in de sfeervolle Stadsboerderij. Truus begon haar carrière met tekeningen in potlood en pastelkrijt, maar schakelde later over op olieverf en acryl. Tijdens de coronaperiode ontwikkelde zij een geheel eigen stijl met giettechnieken in acrylverf. Deze techniek stelt haar in staat om vrij te werken, los van bestaande patronen.

In haar expositie combineert zij realistische portretten van Nederlandse en buitenlandse artiesten met abstract werk waarin de toeschouwer zelf betekenis kan ontdekken. Daarnaast toont ze een selectie van handgemaakte sieraden. Truus wil met haar kunst mensen raken, ondersteunen en troost bieden: “De reacties van bezoekers zijn voor mij de grootste beloning.”

Truus is gedurende de expositie elke woensdagmiddag persoonlijk aanwezig om toelichting te geven op haar werk. Op andere dagen is een afspraak mogelijk via truus.betting@gmail.com.

Bertus Poll – Sculpturen in hout en steen

Tegelijkertijd zijn in de Stadsboerderij de beeldhouwwerken van Bertus Poll te bewonderen. Hij is autodidact en werkt voornamelijk met hout, hoewel hij in het verleden ook beelden in steen maakte. Zijn sculpturen variëren van abstract tot figuratief, waarbij hij telkens zoekt naar een harmonieuze vorm in het materiaal. Vaak kiest hij het hout bewust uit op basis van het idee dat hij al in zijn hoofd heeft. Zijn inspiratie haalt hij uit het dagelijks leven, uit foto’s of spontane ingevingen.

Bertus begon op jonge leeftijd met het maken van houten voorwerpen. Later ontwikkelde hij zich tot beeldhouwer, waarbij hij vanuit één stuk hout of steen de uiteindelijke vorm tevoorschijn laat komen. Tijdens de expositie toont hij circa tien sculpturen, elk met een eigen karakter en verhaal.

Praktische informatie

De Stadsboerderij Grolle is gelegen aan de Notenboomstraat 15 in Groenlo en is geopend op maandag, woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur. Voor meer informatie: www.stadsboerderijgrolle.nl of volg Stadsboerderij Grolle op Facebook.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in