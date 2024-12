Eat to Meet: Samen Genieten en Verbinden in Oost Gelre

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Vrijdag 20 december 2024 staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en samen genieten tijdens Eat to Meet. Dit bijzondere evenement in De Mattelier in Groenlo biedt inwoners en nieuwkomers van Oost Gelre de kans om elkaar op een informele en smakelijke manier te leren kennen. Eat to Meet draait om samen eten, delen en verbinden. Het wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers die een warme en gastvrije sfeer willen creëren.

Eten, Ontmoeten en Delen

Eat to Meet is meer dan een gezamenlijke maaltijd. Het is een gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, verhalen te delen en deel uit te maken van de gemeenschap. Jong en oud, alleenstaanden, gezinnen en nieuwkomers – iedereen is welkom om aan te schuiven en mee te doen aan deze unieke ervaring.

Het concept is simpel en verbindend: iedere deelnemer neemt een eigen favoriete gerecht mee, samen met bord en bestek. Zo ontstaat een gevarieerd buffet waar deelnemers elkaars gerechten kunnen proeven en delen. De soep en het dessert worden verzorgd door een team vrijwilligers onder leiding van Gerry Reinders.

Een Feestelijke Avond

De bijeenkomst vindt plaats in de sfeervolle zaal van De Mattelier in Groenlo en begint om 18:00 uur. De avond wordt extra feestelijk met muziek, mooie verhalen en een demonstratie van de traditionele Dabka-dans. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke avond!

Meld je Aan!

Wilt u hier bij zijn? Aanmelden kan tot 17 december via etmoostgelre@gmail.com. Of u nu alleen komt, met vrienden of met uw gezin, iedereen is van harte welkom!

Wilt u helpen als vrijwilliger, bijvoorbeeld in het keukenteam of bij de organisatie? Stuur dan ook een bericht naar bovenstaand mailadres. We zien u graag op 20 december in De Mattelier!

