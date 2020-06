Eindelijk…We mogen weer

GROENLO – Vanaf 1 juni mogen terrassen in Nederland weer vanaf 12.00 uur open. Ook mogen deze dag Restaurants, cafés, theaters, concertzalen, musea, monumenten en bioscopen – onder voorwaarden – weer open.

Bij Restaurant Frederik Hendrik, op de Markt in Groenlo, kunnen de gastvrouwen niet wachten totdat het twaalf uur is. “We hebben er echt naar uitgekeken. Het is zelfs best wel spannend, vertellen Gastvrouw Nicole en Lydie. Ook de overbuur, Restaurant Wissink heeft het terras mooi aangekleed. Inmiddels is het ook twaalf uur geweest en de eerste klanten hebben plaatsgenomen aan een tafeltje waarbij twee stoelen staan. “Zo kunnen wij de 1,5 meter waarborgen. We houden ons aan de regels, want we willen graag open blijven”, vertelt Nicole van Frederik Hendrik/Stadspomp.

Bij Brouwernos in Groenlo hebben ze gebruik gemaakt van de ruimte. Tussen de brouwerij en het restaurant ligt een binnentuin en daar zijn tafels en banken geplaatst zodat er voldoende ruimte wordt gecreëerd tussen de gasten. Marveld Recreatie heeft ook het terras vergroot en daar werd met dit weer dankbaar gebruik van gemaakt. Bij Café en speeltuin Grolzicht zat het terras na het middaguur goed vol. Uitbater Casper van Uem ontving zijn gasten en begeleide deze naar een tafel.

De terrassen in de Kevelderstraat waren uitgestald en ook daar werd gebruikt van gemaakt. Op het moment van schrijven zijn Taste aan de Lievelderstraat en Bar 700 aan de Mattelierstraat nog niet open. Taste opent haar deuren om 14.00 uur

