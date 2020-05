Ellie Lust feliciteert Rob van Meurs

GROENLO – Na 36 jaar wijkagent, waarvan 28 jaar in Groenlo, 9 jaar in Lichtenvoorde en 1 jaar in Eibergen gaat Grollenaar Rob van Meurs met pensioen. De laatste 9 jaren heeft hij gewerkt bij de RCCB, team crisisbeheersing.

Met zijn opgedane kennis en ervaring als wijkagent heeft hij zich bij het team crisisbeheersing kunnen inzetten om (vooral) de veiligheid van evenementen (onder andere de Zwarte Cross en Vierdaagse) te analyseren en te waarborgen. Zijn laatste ‘grote’ klus is de intocht van Sinterklaas geweest, afgelopen november, in Apeldoorn.

Rob zou zijn afscheidsfeestje houden op 29 mei maar dit gaat wegens de coronacrisis niet door. Om Rob toch een afscheid te geven hebben zijn kinderen en kleinkinderen geregeld dat de bekende tv personage en vooral politieagente Ellie Lust een videoboodschap heeft ingesproken.

Rob is afgelopen woensdag met pensioen gegaan en heeft op die dag in de avond de video gezien. Voor Rob was dit een super verrassing mede omdat hij al jaren een groot ‘fan’ van Ellie is.

Rob zat tijdens ‘Opsporingverzocht’, en vooral als Ellie in het programma zat, aan de beeldbuis gekluisterd. Natuurlijk volgde hij haar ook in ‘Wie is de mol’ en bekeek hij alle afleveringen van ‘Ellie op patrouille’.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd