Ervaar de Herfst op woensdag in de herfstvakantie

Samenwerking tussen Brouwersnös en Ervaar Groenlo

GROENLO – Even wat drinken en dan heerlijk op de Grolse gracht al peddelend genieten van de prachtige herfstkleuren. Met achteraf een dik verdiende heerlijke kop soep met bierbrood. Dit arrangement van Ervaar Groenlo en Brouwersnös Proeflokaal is op woensdag in de herfstvakantie te boeken tegen een actieprijs vanaf € 16,50.

Michaël Lammers van Ervaar Groenlo en Rob Porskamp van Brouwersnös zijn de samenwerking aangegaan om op deze manier een mooi arrangement te kunnen samenstellen. Michaël Lammers: “We ontvangen je met een lekkere kop koffie, thee of fris bij Brouwersnös. Onze aanlegsteiger ligt hierachter en met je eigen kajak of kano vaar je daarna in ongeveer drie kwartier over de beroemde Grolse Gracht”.

Na het rondje varen kun je bij Brouwersnös aanschuiven voor een heerlijk en welverdiende kop heerlijke soep met stevig bierbrood. Zo ervaar je de herfst volop.

Reserveren van dit arrangement kan via https://ervaargroenlo.nl\

