Erwin Nyhoff bij Rockcafe Taste

GROENLO – Erwin Nyhoff, onder meer bekend van The Voice en dit jaar in juni staat hij op het Holland International Blues Festival in Grolloo tussen artiesten als Beth Hart en John Fogerty (Creedence Clearwater Revival), komt akoestich, solo naar Taste.



Het optreden stond al in de zomer van 2021 gepland, maar door de vele lockdowns en de coronaregels moest er tot twee keer toe verzet worden. Om momenteel een gaatje in de agenda van de Heetense zanger te vinden is puzzelen, maar uiteindelijk gelukt.

You still think that I need you

You still think that I love you

You still think that I want you

But I’m gonna leave

Met deze tekst verovert Erwin Nyhoff in het begin van de jaren negentig de Nederlandse poppodia. Nyhoff is op dat moment frontman van The Prodigal Sons; met de debuutplaat Wine of Life (1993) toert de band langs alle belangrijke poppodia, inclusief Pinkpop en Lowlands. Nyhoff speelt in het voorprogramma van Pearl Jam en Alanis Morissette en wordt tot twee keer toe uitgenodigd op het Amerikaanse South by Southwest-festival in Austin, Texas. Een tweede plaat volgt, evenals nieuwe singles. The Prodigal Sons geven, in wisselende bezetting, honderden optredens in Nederland. Maar dan zijn The Prodigal Sons uitgespeeld. De rek is eruit.

Tijdens zij optreden in The voice speelt hij zijn cover van Bruce Springsteen’s The River en zorgt hij ervoor dat de hele jury binnen enkele seconden dolgraag met hem wil werken. De afgelopen jaren reisde Nyhoff (al dan niet met eigen band) ook weer langs grotere podia in zowel het club/festival als theatercircuit. Daarnaast deed hij verschillende succesvolle theatertournee’s, zoals “Woodstock The Story” en “ In the Footprints of Springsteen” en afgelopen jaar speelde hij de hoofdrol in de thestervoordtelling over Harry Muskee (Cuby) “So Many Roads”.

‘I’m gonna leave’ zong The Prodigal Son in zijn jaren-negentig-hit You still think. Twintig jaar later weten we: deze verloren zoon gaat ons nooit verlaten. Erwin Nyhoff komt altijd weer terug. Zondag 27 maart komt hij dan ook terug in Taste

Er zijn op het moment dat dit artikel geplaatst wordt nog 15 kaarten.

Na afloop van het optreden broodjes warm vlees en hamburgers (Ook vegetarisch)

Wanneer: zondag 27 maart

Aanvang 14:30 uur

Open 13:30 uur

Tickets: www.rockcafetaste.nl (rechts ticketlink)

