Expositie “Architectuur” in Stadsboerderij Grolle

GROENLO – Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 13 en zondag 14 september, die dit jaar in het teken staat van architectuur, organiseert de Stadsboerderij Grolle op de expositiezolder een bijzondere tentoonstelling van het werk van twee Groenlose architecten. De expositie loopt van zaterdag 13 september t/m donderdag 27 november.

Al drie generaties lang laat Van der Heijden Architecten, Jan, Herman en Bert, hun sporen na in Oost Gelre, de regio en daarbuiten. Van nieuwbouw tot verbouw van woningen, scholen, zorginstellingen, culturele centra, bedrijfsgebouwen en recreatieprojecten: het onlangs geopende gebouw van Scouting Groenlo heeft de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2024 gewonnen. Met plezier, passie en toewijding zetten zij zich in voor de gebouwde omgeving.

Daarnaast is er werk te zien van de vermaarde architect Erik Wamelink. Hij heeft talloze bijzondere ontwerpen op zijn naam staan, waarvan tijdens de expositie een overzicht te zien is. Een voorbeeld is het iconische Univé kantoor in Groenlo (thans in gebruik als hoofdkantoor van Marga Klompé). Het gebouw is in 2010 genomineerd voor de architectuurprijs.

Moderne architectuur in een historische stad zoals Groenlo is boeiend en fascinerend, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Aan de ene kant kan moderne architectuur het oude karakter van de stad verrijken, aan de andere kant kan het soms op gespannen voet staan met het historisch erfgoed. De expositie van de architecten van der Heijden en Wamelink laat zien hoe er juist verbinding kan worden gevonden tussen oud en nieuw door middel van zorgvuldige integratie, rekening houdend met schaal, materiaalgebruik en architectonische details.

Het thema van de Open Monumentendag 2025 is Erfgoed en Architectuur, onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Monumenten dienen als tastbare herinneringen aan de geschiedenis en symboliseren vaak een blijvende bijzondere band. De Stadsboerderij Grolle uit 1623 is één van de monumenten, die een bijzondere plaats inneemt in de culturele diversiteit van Groenlo. De boerderij, ingericht als museum, vertelt een eigen verhaal over de historie van deze vestingstad en zijn bewoners door de eeuwen heen. Iedereen kan nog altijd proeven en herbeleven hoe de geschiedenis zich hier heeft voltrokken.

De Stadsboerderij Grolle wil graag mensen samenbrengen rond de geschiedenis van Groenlo. Door samen met de architecten van der Heijden en Wamelink de expositie Architectuur te organiseren, geeft de Stadsboerderij Grolle gehoor aan dit streven en laat zien dat het betrokken is bij het wel en wee van de Groenlose gemeenschap, zowel vanuit historisch perspectief als vanuit de huidige tijd.

Gedurende de Open Monumentendag op zaterdag 13 september is de Stadsboerderij Grolle open van 10.00 uur tot 16.30 uur. Beide architecten zijn op deze dag aanwezig om een toelichting te geven op hun werk. De toegang tijdens de Open Monumentendag is gratis.

De Stadsboerderij Grolle is gelegen aan de Notenboomstraat 15, 7141 AB in Groenlo. De reguliere openingstijden zijn maandag, woensdag t/m zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Telefoon 0544-468729. Zie www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook: Stadsboerderij Grolle

