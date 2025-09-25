Expositie ‘Berenwereld’ in Stadsboerderij Grolle door Anny Starte

GROENLO – Gedurende de periode 29 september t/m 27 november vindt in de Stadsboerderij Grolle de expositie “Berenwereld’ plaats, een bijzondere ervaring. Door creatief inzicht en fantasie is een wereld gecreëerd waarin tientallen beren, klein en groot, het avontuur opzoeken. Anny heeft bij de samenstelling van de expositie inspiratie opgedaan uit haar eigen Bommel-verzameling. Een aantal elementen hiervan is terug te vinden in de expositie.

Anny Starte is geen onbekende voor de Stadsboerderij Grolle. Zij poseerde al eerder met haar unieke zelfgemaakte poppen. Van jongs af aan is zij al geïnteresseerd in kunst en verzamelingen. Thuis heeft zij een eigen privé-museum, dat op afspraak te bezoeken is.

Eén van die verzamelingen bestaat uit teddyberen. De teddybeer is een veelzijdige metgezel die voor veel kinderen en volwassenen een belangrijke rol speelt in hun leven, of het nu als troost, vriendschap of decoratie is. De teddybeer kent een rijke geschiedenis en is al meer dan 100 jaar oud. Voor sommigen is het een dierbare herinnering aan hun kindertijd, terwijl anderen er een romantische of sentimentele waarde aan hechten. Voor Anny blijft haar verzameling teddyberen een bron van inspiratie en spreken de beren nog altijd tot haar verbeelding.

Naast de expositie ‘Berenwereld’ loopt ook de expositie ‘Architectuur’ tot en met 27 november, een bijzondere tentoonstelling van het werk van twee Groenlose architecten.

De Stadsboerderij Grolle is gelegen aan de Notenboomstraat 15, 7141 AB in Groenlo. De openingstijden zijn maandag, woensdag t/m zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur. Telefoon 0544-468729. Zie www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook: Stadsboerderij Grolle

📅 t/m 27 november 2025

📍 Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, Groenlo

⏰ ma, wo t/m za van 12.00 tot 16.30 uur

💶 entree gratis

🔗 www.stadsboerderijgrolle.nl

